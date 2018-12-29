وكيل الثروة الحيوانية :نعتزم زيادة الصادرات

دعا وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية دكتور أحمد محمود شيخ الدين، دعا العاملين لمضاعفة العمل والجهود لزيادة الإنتاج والإنتاجية.
وقال خلال مخاطبته الاحتفال بيوم الخدمة العامة الذي نظمته الوزارة اليوم إن الوزارة قدمت أعلى دخل فى حجم الصادرات عام 2017م وارتفع العام 2018م عن العام السابق مؤكداً التزامه بالمحافظة على الزيادة في المرحلة القادمة.
وجدد السيد الوكيل التزامه بحلحلة كافة قضايا ومشاكل العاملين لدعم وزيادة الإنتاج والإنتاجية مشيرا إلي الميزانية السابقة.
وقال إن الامانة العامة لمجلس الوزراء في دورته الجديدة عمل على تنوير العاملين وتمليكهم كل مايدور بالمجلس باعتبارهم الثروة الحقيقية والماكينة المحركة للعمل وتحقيق النهضة الاقتصادية.
سونا
1 التعليقات
خالد
2018/12/29 at 2:59 م (UTC 2) رابط التعليق
ومالكم م زدتوها من قبل 30سنه الفاتة