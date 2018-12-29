الحكم بإعدام تاجر معروف بكسلا

أصدر قاضى المحكمة العامه مولانا ماجد محمد أبشر القاضي المختص بقضايا الأسرة والطفل حكماً بالإعدام تعزيرا على أحد التجار المعروفين أدين باغتصاب طفل بإحدى الأحياء الكحلاوية،وأشارت المحكمة إلى وجود سابقه قضائية للمدان في قضية مشابهة واطمأنت أنه قد تمت محاكمته بالسجن 7 سنوات بجريمة تحرش بطفل.
وتشير وقائع البلاغ إلي أن التاجر المدان قام باستدراج الطفل وطلب منه تنظيف مخزن البضائع الذي يخصه ومن ثم اعتدى عليه وبعد استغاثة وصيحة الطفل حضر بعد الأشخاص وداهموا الموقع وتم ضبطه وهو متلبثا بالجريمة وتقدموا ببلاغ لشرطة وحدة حماية الأسرة والطفل وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ، تم عرض الطفل للكشف الطبي بموجب اورنيك 8 جنائي الذي اكد الواقعة وتولى التحري رقيب شرطة علي آدم يعقوب الشهير بـ(كونس) الذي يتبع لحماية الأسرة والطفل بحسب صحيفة الدار وبعد سماع أقوال المجني عليه وشهود الاتهام وتقرير الطبيب اطمئنت المحكمة بأن المتهم مدان تحت المادة (45) الفقرة (ب) من قانون الأسرة والطفل ووقعت العقوبة سابقة الذكر .
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
سودانى مغبووووون
2018/12/30 at 9:48 ص (UTC 2) رابط التعليق
وتولى التحري رقيب شرطة !!!!!!!
وين وكيل النيابه ؟؟؟؟ ووينهم الضباط … ؟؟؟
بكره نسمع حتى رقيب ممكن يحقق …