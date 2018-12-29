تفاصيل القبض على فتاة حسناء تستدرج الرجال بمنطقة الزرائب بالعباسية

تقدم طبيب يقيم الخرطوم ببلاغ إلى شرطة الأوسط بأم درمان أفاد في بلاغه بأنه يبلغ من العمر 32 عام وأن هنالك متهمين بإرشاده سرقوا منه عدد اثنين جهاز موبايل ومبلغ ألفين وخمسمائة جنيها وذلك بمنطقة زرائب الحطب بالعباسية قيمة المسروقات 17 ألف وخمسمائة وبعد اتخاذ الشرطة للإجراءات الفنية اللازمة واستجواب الطبيب أفاد بأنه كان برفقة فتاة حوالي الساعة التاسعة مساء بمنطقة الزرائب.
وقام ثلاثة أشخاص بمداهمته وادعوا أنهم رجال شرطه وقامو بتفتيش العربة بحسب صحيفة الدار واستولوا على المسروقات واتضح بأن الفتاة باهرة الجمال تستغل أنوثتها في استدراج ضحاياها إلي منطقة الزرائب بالعباسية ويقوم المتهمون بسرقتهم باشتراكهم مع الفتاة وتمكنت الشرطة من القبض على الفتاة ومتهمين اعترفوا بارتكاب جريمتهم واستغلال ضحاياهم .
الخرطوم (كوش نيوز)
2 التعليقات
سودانى مغبووووون
2018/12/30 at 9:43 ص (UTC 2) رابط التعليق
احمد ربك …. 17 مليون جنيه وربنا عفاك من ارتكاب كبيره ( الزنا )
بس ذى ده الحكومة مفروض ترجع ليهو المسروقات .. وتحولو للنيابه بتهمة الشروع فى الزنا ..
اسامه
2018/12/30 at 9:55 ص (UTC 2) رابط التعليق
ربما تكون دكتور الله أعلم ولكنك غبي جداً وفاسق كمان ياخي إذا بليتم فاستتروا إذا كانت ظروفك حسنة أما كان الأجدر أن تروح أي مكان آخر مأمون أيه حكاية زرائب الحطب دي؟ معقولة بس يا دكتور الهنا؟ عالم غريبة وعجيبة.