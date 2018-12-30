مصري يغتصب ابنته .. والضحية تكشف كيف أجبرها على معاشرته 6 أشهر دون اعتراض!

تمكنت أجهزة الأمن المصرية بالجيزة، من ضبط سائق مركبة “توك توك”، اتهمته ابنته 18 عاما، باغتصاب شقيقتها الصغرى 15 عاما.
وحسب صحيفة ” الوطن” المصرية أفادت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، أن الأب المنسوبة إليه تهمة اغتصاب ابنته، انفصل عن زوجته قبل 10 سنوات، وأن ابنته عاشت معه في شقته بمنطقة كرداسة وتعدى عليها جنسيا تحت تهديد السلاح وقام بمعاشرتها عدة مرات .
وأكدت التحقيقات أن شقيقتها وتبلغ من العمر 18 عاما توجهت إلى مركز شرطة كرداسة، وأبلغت باغتصاب والدها أختها الصغرى، 15 عاما، والتي أدلت بأقوالها أمام النيابة العامة.
وأفادت التحقيقات، أن المجني عليها قالت إن والدها عاشرها مرات عدة خلال 6 أشهر معاشرة الأزواج، وهددها بسلاح أبيض “سكين” لإرهابها وعدم إخبارها أحدا بما يحدث.
صحيفة المرصد
1 التعليقات
سودانى مغبووووون
2018/12/30 at 12:50 م (UTC 2) رابط التعليق
الله يرضى عليكم .. ياناس النيلين
فكووووووووووووووووووووووووو ابو ام اهلنا من الاخبار المقرفه دى ..
وبعدين احنا مالنا وامال مصر … !!!!! عجيب والله
ولا انتو بتروجو للاخبار العفنه دى فى عقول المراهقين والقصر وعديمى الدين والعقل حتى تصبح عاديه ؟؟؟؟؟