تعرف على تطورات الحالة الصحية للفنان المصري فاروق الفيشاوي

دخل الفنان المصري فاروق الفيشاوي إلى أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، على أثر حالته الصحية التي أعلن عنها من قبل.
وقالت تقارير لصحف محلية، إن حالة الفنان استقرت إلى حد كبير، بعد إجراء عدد من الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالته الصحية.
وغادر فاروق الفيشاوى إلى منزله، بصحبة أصدقاء من داخل وخارج الوسط الفنى.
دخل الفنان المصري فاروق الفيشاوي إلى أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، على أثر حالته الصحية التي أعلن عنها من قبل.
وقالت تقارير لصحف محلية، إن حالة الفنان استقرت إلى حد كبير، بعد إجراء عدد من الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالته الصحية.
وغادر فاروق الفيشاوى إلى منزله، بصحبة أصدقاء من داخل وخارج الوسط الفنى.
وقال الفيشاوي (66 عاما) في كلمة عقب تكريمه بافتتاح الدورة الـ 34 لمهرجان الإسكندرية في دورته الأخيرة:”ترددت كثيرا جدا في أن أقول هذا، لأني لا أريد أن أري أي ضيق أو زعل أو انزعاج من أحد منكم، لأني شخصيا لست منزعجا”.
وأضاف “بعد بعض التحاليل والفحوصات والأشعة، طبيبي المعالج أخبرني أني مصاب بالسرطان، سأتعامل مع هذا المرض على أنه صداع، وبالعزيمة وبالإصرار سأنتصر على هذا المرض، سأهزمه وسأحضر الدورة القادمة لمهرجان الإسكندرية لأكون معكم وأهنئ زميل آخر على تكريمه”.
سبوتنيك
1 التعليقات
الصريح
2018/12/30 at 10:33 ص (UTC 2) رابط التعليق
طيب قول ان شاء الله … الاعمار بيد الله ….