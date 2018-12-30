«زوج مستعمل».. امرأة تعرض زوجها للبيع بـ 400 جنيه على الإنترنت

في واقعة فريدة من نوعها.. عرضت ألمانية زوجها للبيع على الإنترنت بـ 18 يورو فقط، أي ما يقرب من 400 جنيه مصري قائلة إنها “فاض بها الكيل” من نظرته السلبية للأمور.
وقالت المرأة (40 عاما) وهي من هامبورج في إعلانها المنشور على موقع (إيباي) إنها متزوجة منذ سبع سنوات ولكنها وزوجها ما عادت تربطهما أي مشاعر على الإطلاق.
ونشرت المرأة إعلانها تحت عنوان “زوج مستعمل” قائلة: “السيدات العزيزات.. إلى من قد يهمها الأمر.. أريد أن أتنازل عن زوجي ويسرني التفاوض على السعر.. لكن.. البدل مرفوض.. والاستفسار عبر البريد الإلكتروني”.
وقالت المرأة إن موعد تسليم “الزوج” ربما يكون في عيد الميلاد، موضحةً أن زوجها لم يكن يعلم بشأن الإعلان حتى نشرت صحيفة (صن) البريطانية خبرًا بشأنه.
بوابة فيتو
1 التعليقات
سودانى مغبووووون
2018/12/30 at 12:51 م (UTC 2) رابط التعليق
اتفووووووووووووووووووووووووو