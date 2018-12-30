أصحاب محلات حلويات: نقدم (تورتات) مخصصة للعام الجديد

أيام باتت تفصلنا عن ليلة رأس السنة والتي يحتفي بها الكثير من المواطنين، لا سيما الشباب بصورة خاصة من خلال التجمعات في المتنزهات، وعند الأصدقاء وفي المطاعم، ونجد أن احتفالهم لا يخلو من (تورتة) وشموع كاحتفاء بوداع عام واستقبال عام جديد، وقال مؤمن المسؤول من أحد أشهر محلات الحلويات بالخرطوم في هذا الصدد حسب صحيفة آخر لحظة: إنهم يعدون العدة لليلة رأس السنة من وقت مبكر، ويقومون بزيادة عدد الأيدي العاملة في صنع الحلويات، وذلك لإخراج أكبر عدد من (التورتات) فهذا اليوم يعتبر موسماً بالنسبة لهم على حد تعبيره. وأشار إلى أنهم في كل عام يبتكرون أشكالاً جديدة، والبعض يتم تزيينها بعبارات تهنئة مثل عام سعيد و(الجاي أحلى)، وعام الإنجازات بالإضافة إلى كتابة العام الجديد على التورتة.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
شكري
2018/12/30 at 12:29 م (UTC 2) رابط التعليق
تقول لي تورتات والناس ماتت عشان تاكل كسرة ؟