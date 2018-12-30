البشير يعرض على أنغام أغنية حماسية في حفل زواج نجل الطيب المصطفى

احتفل ناشر صحيفة (الصيحة)، ورئيس لجنة الإعلام بالبرلمان، الطيب مصطفى بحفل زواج نجله (محمد).. حضور كبير رسمي ودبلوماسي وسياسي، امتلأت به صالة بريستيج بالخرطوم حسب صحيفة آخر لحظة.. كان في مقدمتهم ابن أخت الطيب، رئيس الجمهورية، المشير البشير، الذي عرض مع أغنية حماسية مع العريس وأهله.. طاقم تأمين الرئيس كان محدوداً للغاية وانتظره عند باب الصالة.. الرئيس طاف بين الحضور والتقى بعدد كبير من أقاربه.. رئيس البرلمان ومساعد الرئيس د. فيصل حسن والسفير السعودي جلسوا إلى جوار الرئيس.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
سودانى مغبووووون
2018/12/30 at 1:02 م (UTC 2) رابط التعليق
والصباح يجى يبيع ليكم جريدتو وهى مليانه نقد ونبذ للحكومة .. وانتو تكعو وتشتروها عااااااااااااااااااادى !!!!