بالفيديو.. الفنان أبو عركي البخيت يتحدث بعقله (الباطن) عقب خروجه من العملية بـ(البنج): (حرام نسيب بلدنا للطاغية البشير)

أظهر مقطع فيديو واسع الانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي السودانية لحظة خروج الفنان السوداني الكبير أبو عركي البخيت, من غرفة العمليات بمستشفي شرق النيل بالعاصمة الخرطوم.
وبحسب الفيديو الذي رصدته محررة موقع النيلين فقد ظهر عركي, وهو يتحدث تحت تأثير (البنج) عقب خروجه من جراحة ناجحة لاستئصال البروستاتا التي عانى منها لفترة طويلة, وذلك على أيادي نخبة متميزة من أطباء الجراحة بمستشفى شرق النيل.
ووفقاً لمتابعة محررة موقع النيلين فقد قال البخيت وهو يتحدث بعقله الباطن كما ذكر محبيه على مواقع التواصل الاجتماعي: (دولتنا العظيمة..عندك القرار يا شعب السودان يا ترفعها في السماء يا تغطسها).
وواصل الفنان الذي يتمتع بجماهيرية كبيرة في السودان: (حرام نسيبها للطاغية عمر البشير…حرام حرام حرام نسيبها للذي يهيننا..وعندنا القرار اننا ننزعها منه).
وختم الفنان الجماهيري حديثه قائلاً: (طالما نحن بنحب بلدنا بدمانا سنحرس دولة السودان).
وقد تزامن نشر الفيديو مع تظاهرات تشهدها عدد من مدن السودان احتجاجاً على تردي المعيشة والأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها السودان.
رندا الخفجي _ الخرطوم
النيلين
4 التعليقات
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ود البلد
2018/12/30 at 1:58 م (UTC 2) رابط التعليق
اللهم خلص السودان من الطغمة الباغية ، إنهم لا يجزونك ، وارنا فيهم يوما اسود كيوم عاد وثمود
ود البلد
2018/12/30 at 1:59 م (UTC 2) رابط التعليق
اللهم خلص السودان من الطغمة الباغية ، إنهم لا يعجزونك ، وارنا فيهم يوما اسود كيوم عاد وثمود
ابوعفان
2018/12/30 at 2:08 م (UTC 2) رابط التعليق
اللهم امين … اللهم امين .
ابوعفان
2018/12/30 at 2:10 م (UTC 2) رابط التعليق
اللهم امين … اللهم امين .
عاجل الشفاء لابو عركي المناضل .