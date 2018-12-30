والي الخرطوم يعلن عن رفع نسبة الاستخلاص للدقيق المدعوم منعاً لاستخدامه في صناعات أخرى

أعلن والي الخرطوم الفريق أول “هاشم عثمان الحسين” رفع نسبة الاستخلاص للدقيق المدعوم منعاً لاستخدامه في صناعات أخرى.
جاء ذلك خلال اجتماع ضم إلى جانبه، وزير الدولة بوزارة المالية “مسلم أحمد الأمير” وأعضاء اتحاد المطاحن بالخرطوم بمباني الأمانة العامة لحكومة ولاية الخرطوم، وناقش الاجتماع عدداً من القضايا التي تعوق انسياب الدقيق وتمنع توفره كسلعة مدعومة من أجل الخبز فقط ، هذا وقد سادت الاجتماع روح طيبة ورغبة كبيرة في خروج البلاد من الأزمة الحالية ..
وأقر الاجتماع خطوات في اتجاه رفع نسبة الاستخلاص للدقيق الذي يطحن بغرض الخبز وذلك لحمايته من الاستخدامات الأخرى ..وأكد وزير الدولة بالمالية، على ضرورة التعاون والعمل المشترك مبيناً أن وزارته ستقدم كل ما من شأنه تيسير الإجراءات و تذليل العقبات لتعمل المطاحن بطاقتها القصوى، مشيداً بدورها إبان الفترة الفائتة، مفصحاً عن حلول ناجعة لقضية الخبز.
صحيفة المجهر السياسي.
1 التعليقات
أسامة
2018/12/30 at 9:51 م (UTC 2) رابط التعليق
نسبة الاستخلاص دي شنو ؟