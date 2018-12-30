المالية: لن نرفع الدعم عن “الخبز والوقود”

أغلق وزير المالية معتز موسى، الباب رسمياً أمام التكهنات برفع الدعم الحكومي أو زيادات جديدة على موازنة 2019، نافياً وجود أي نية لرفع الدعم الحكومي عن الجازولين، مؤكداً إبقاء الدعم على الخبز في الموازنة الجديدة.
وأفاد موسى، يوم الأحد، خلال استعراضه موازنة العام 2019 أمام البرلمان، بعدم وجود عجز في إمدادات الوقود.
وأضاف “لا وجود لأي اتجاه لرفع الدعم الحكومي عن الخبز والجازولين، ولا عجز في إمدادات الوقود”، وكشف عن اتجاه لحصر المحتاجين الحقيقيين لدعم الخبز وإن وصلوا لـ70% من الشعب.
وقال إن الموازنة الجديدة أبقت على الدعم الحكومي على الخبز، من خلال رفع كمية الدقيق المدعوم من 43 إلى 50 ألف جوال للعاصمة الخرطوم، بجانب 50 ألف جوال أخرى إلى الولايات، لتصل كمية الدقيق المدعوم إلى 100 ألف جوال، مما يمثل أكبر دعم للخبز.
ميزانيات المؤسسات
وقطع موسى بأن الدولة تسعى بعجلة من أجل إيجاد حلول اقتصادية ناجعة، غير أنه أكد أن تلك الحلول لابد من أن تمضي عبر منهج صحيح، وتابع “الحلول ما بعيدة، والاقتصاد السوداني من أقوى اقتصادات المنطقة، وأزمة بعض السلع نتيجة لضغوط دمرت شعوباً أخرى”.
وأشار إلى مناقشة كافة ميزانيات مؤسسات الدولة وإشراف وزارة المالية عليها، مبيناً أنه بعد مصادقة الوزارة على ميزانيات المؤسسات يكون لها حق التصرف وفقاً للوائح والنظم المالية دون مخاطبات جديدة، خاصة وأن المراجع العام يراجع كل أموال مؤسسات الدولة.
وكشف موسى عن العزم على الإحاطة والسيطرة على أموال الشركات الحكومية وإخضاعها لولاية وزارة المالية، معلناً تنشيط المركز القومي للتأكد من تعميم وسهولة عمليات الدفع الإلكتروني، ونشر الماكينات في مواقع الخدمة، أينما كانت.
شبكة الشروق
3 التعليقات
جكسا
2018/12/30 at 9:49 م (UTC 2) رابط التعليق
وقطع موسى بأن الدولة تسعى بعجلة من أجل إيجاد حلول اقتصادية ناجعة، غير أنه أكد أن تلك الحلول لابد من أن تمضي عبر منهج صحيح،
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وفى ظنى يا سعادة/دولة رئيس الوزراء
ان ذلك المنهج الصحيح انما يكمن فى
توزيع الرغيف عبر لجان المساجد وديوان الزكاة
هههههههههههههه
هو ذاك ههههععععع
سعادة /دولة رئيس مجلس الوزراء
معتز صدمه (صدما والله)
يارجل ههههههه انتا من وين جابوك
فلته والله
العب رغيفه…العب باس
جكسا
2018/12/30 at 9:52 م (UTC 2) رابط التعليق
وزير المالية والتخطيط الاقتصادى
دولة/رئيس الوزراء
معتز صدما
هععععع هع هع هع
العب رغيىىىىفا …. العب باس
جكسا
2018/12/30 at 9:56 م (UTC 2) رابط التعليق
معتز هههههه صدما
الذى وجد الحلول للاقتصاد السودانى
التى أعيت … من يداويها
ملك نظريات الدفاع بالنظر فى الاقتصاد والتخطيططططططططططططططط
هههههههههههه
معلم لكن…
العب