السودان يشارك في تمرين “الموج الأحمر 1” بالسعودية

انطلق يوم الأحد، التمرين البحري “الموج الأحمر 1″، بمشاركة الدول المطلة على البحر الأحمر وهي المملكة العربية السعودية، السودان، الأردن، مصر، جيبوتي، اليمن، ومراقبين من الصومال، ويهدف التمرين لتعزيز قدراتها الدفاعية وضمان أمن الملاحة البحرية.
وقال قائد الأسطول الغربي السعودي صقر الحربي، وفقاً لـ”وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)”، إن التمرين يستمر حتى الخميس المقبل.
وأضاف “نهدف لتعزيز الأمن البحري للدول المطلة على البحر الأحمر وحماية المياه الإقليمية وتعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات القتالية بين البلدان المشاركة “، بالإضافة إلى الإسهام في توحيد المفاهيم العسكرية.
كما نوه إلى ضرورة رفع الجاهزية القتالية لدى القوات المشاركة، مشيراً إلى أهمية البحر الأحمر البالغة لدى دول العالم كممر اقتصادي مهم.
من جانبه، أوضح قائد القوات البحرية السعودية، الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، أن هذه التدريبات تشمل “عدداً من الفرضيات التي خطط لها سلفاً بشكل دقيق يتوافق مع ما تمتلكه القوات البحرية السعودية من قدرات قتالية ومنظومات بحرية متطورة تعزز من الجاهزية القتالية للقوات البحرية للدول المشاركة في التمرين”.
كما أكد مدير التمرين العميد البحري الركن علي محمد الغانمي أنه ستطبق خلاله “جميع التدريبات العملية والنظرية التي تشكل جانباً تدريبياً مهماً لجميع القوات المشاركة”.
شبكة الشروق + وكالات
1 التعليقات
نقاااي
2018/12/31 at 6:20 ص (UTC 2) رابط التعليق
السودان مفروض اشوف مصالحوا وين ويركز عليها بلا سعوديه بلى كلام فاضي
ما طايلين العنب ولا بلح الشام