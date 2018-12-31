مصممة أول علم للسودان تعيش الأحزان

تعيش هذه الأيام مصممة أول علم للسودان بعد الاستقلال، المربية الفاضلة الحاجة السريرة مكي الصوفي الأحزان بعد رحيل ابنتها صفاء وزوجة ابنها عمر خلال الأيام الفائتة، حيث ظلت طوال الأيام الماضية تتلقى التعازي وأسرتها الكريمة من وفود المعزين من مختلف شرائح المجتمع.
الحاجة السريرة ظلت تحظى بتكريم الكثير من المؤسسات الحكومية والخاصة والجماعات، والمبادرات في مثل هذه الأيام من كل عام احتفاء بذكرى الاستقلال.
السريرة قالت في حوار سابق لها حسب صحيفة آخر لحظة إن ذكرى الاستقلال تعيد لها الكثير من الأحداث التي لا يمكن أن تنساها طوال حياتها، خاصة مشهد رفع العلم في الأول من يناير عام 1956، وأضافت إنها لم تتوقع أن يكون علم البلاد الجديد هو العلم الذي قامت بتصميمه وشاركت به في مسابقة للإذاعة السودانية، الشيء الذي مثل لها فخراً عظيماً.
الخرطوم (كوس نيوز)
2 التعليقات
سودانى مغبووووون
2018/12/31 at 2:54 م (UTC 2) رابط التعليق
علم السودان الحالي أُعتمد في 20 مايو 1970 ويحتوي على ثلاثة ألوان أفقية هي الأحمر فالأبيض والأسود مع مثلث أخضر على اليسار. وذلك بعد أن قررت حكومة الرئيس جعفر نميري اختيار علم جديد من خلال مسابقة عامة مفتوحة للجمهور شارك فيها فنانون تشكيليون ووزراء ومواطنون عاديون، وفاز التصميم الذي قدمه الفنان عبد الرحمن أحمد الجعلي، من ضمن 72 نموذجاً تأهلت للفرز الأخير من قبل لجنة شُكِلت خصيصاً لهذا الغرض، ونال التصميم الفائز مبلغ عشرة جنيهات سودانية كجائزة. [1] ويتكون نموذج الجعلي من ثلاثة مستطيلات: أعلاها أحمر اللون، يليه مستطيل أبيض اللون وثالث لونه أسود. ويتساوى المستطيلان الأول والثالث في طولهما. وأما المستطيل الوسط الأبيض اللون، فهو أقصر بُعداً، لأن هناك مثلث أخضر يتلاقى ضلعاه الأعلى والأسفل في نقطة تتوسط نهاية الثلث الأول للمستطيل الأبيض. وأما الضلع الثالث للمثلث والذي يشكل قاعدة المثلث فهو ضلع قائم ويتوازى مع خط السارية.
مصمم علم السودان الحالي عبد الرحمن أحمد الجعلي، تخرج عام 1970م، في كلية الفنون الجميلة والتطبيقة التابعة لمعهد الخرطوم الفني، بالخرطوم، قسم الجرافيك، والحاصل على درجة الماجستير في تصميم المعارض، وعمل بوزارة الإعلام السودانية، وكان أول مدير لمعرض الخرطوم الدولي عام 1976م.[2]
وقد رُفع هذا العلم لأول مرة في 20 مايو / أيار 1970م، إبّان احتفالات الذكرى السنوية الثانية لثورة مايو التي جاءت بجعفر محمد نميري إلى سدة الحكم.
سودانى مغبووووون
2018/12/31 at 2:57 م (UTC 2) رابط التعليق
ماصدقنا خلصنا من ( كووووووووووووووووووش نيييييييييييييوز )
طلعت لينا ( كوووووووووووس نيوز ) …
الله تكوسو .. عماية بصر وبصيره