بالصورة.. شاعر الرئيس البشير يفجر مفاجأة من العيار الثقيل ويعلن وقوفه مع الشعب في ثورته

فجر شاعر الرئيس السوداني المشير عمر حسن أحد البشير, مفاجأة من العيار الثقيل وأعلن وقوفه من الشعب في كل خياراته.
وكان الشاب مجاهد الترابي, الشهير داخل مواقع التواصل الاجتماعي بشاعر البشير قد تعرض لهجوم شرس من ناشطون على مواقع التواصل بعد كتابته لقصائد تمجد في الرئيس السوداني.
وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد كتب الترابي, على حسابه عبر فيسبوك أمس الأحد تدوينة طويلة برر فيها الأسباب التي دفعته لكتابة قصائده الشعرية.
وقال مجاهد بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين: (السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة…توضيح هام جدا: بعد ان اصبح مجاهد الترابي حديث الفيس بوك الاول وبعد ان انتشرت البوستات المسئية في كل مكان في الفيس بوك
اريد ان اوضح بعضا لامور احب اقول انو الفيديو المشتهر الان في وسائل التواصل هو فيديو قديم في العام 2016 كان في دبي وكان فقط للمزاح والدعابة والاصدقاء الذين كانوا معي في الفيديو ليس لنا علاقة بالسياسة لا عن قريب ولا عن بعيد فقط كانت مجاراة بيني وبين الشاعر احمد الباقر وانتشر الفيديو بعد ذلك الناس نزلوه في الفيس ايام الثورة نظام انا بستفذ في الناس مع انو الفيديو قديم وتداولو الاشاعات بعدها),
وواصل: (وتحدث الجميع عن الفيديو …وعني وعن القصيدة .. وبداءت الشتائم ولم تنتهي…
قبل كل شي اسامح كل من اخطا في حقي واساء لي لوجه الله تعالي… لانه قد يكون لايعلم ماساقوله في هذا المقال…
انا سوداني ومع الشعب السوداني في كل خياراته والوطن للجميع ماعندنا مشكلة مع البشير ولا مع غير البشير
نحنا عايزين السودان يكون افضل بلد في الدنيا ونرفع عينا في اتخن تخين اولا الناس البتقول اني كوز انا ليس لدي علاقة بالمؤتمر الوطني ابداااااااااا لا احمل بطاقة لهم ولم احضر لهم اجتماعا ومن كان لديه دليل علي ذلك يات به هذي اولا ).
وأضاف قائلاً وفقاً لما نقل عنه محرر موقع النيلين: (ثم ثانيا في ناس بقولوا انو انا ابن الشهيد ابراهيم شمس الدين او ابن وداد بابكر .. دي كلها اشاعات طلعت في الفيس بوك والناس صدقتها … زي ما شايفين في الصورة التحت …ياريت الناس تستوثق من الاخبار قبل نشرها ..
ثالثا الناس البتقول الزول ده مرتاح وسايق عربية وعندي فيلا في دبي احب اقول ليكم والله الذي لا اله الا هو انا ضحية لاشاعات لا اساس لها من الصحة انسان سوداني بسيط احب المفردة والكلمات فقط رابعا انا لست ابن الشيخ الدكتور حسن عبد الله الترابي رحمه الله .. تربطنا به صله قرابة هو يعتبر جد لجميع اهالي قرية ود الترابي بولاية الجزيرة العتبي وكل العذر لكل سوداني شاهد الفيديو واتضايق او حس اني بستفذ فيهو العذر وكل العذر لكل سوداني ضايقتو بي القصيدة الطلعت دي .. العذر وكل العذر لك الاصدقاء علي اني كنت سبب في انهم يتعرضو لمضايقات….القضية ليست من سيبقي في الحكم…نريد سودان افضل نريد سودان اجمل نريد سودان يخرجنا من العالم الثالث للعالم الاول).
وختم الترابي تدوينته التي رصدها محرر موقع النيلين قائلاً: (انا ضد قتل المتظاهرين يقول الله تعالي (ولاتقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق)
انا ضد العنف ضد المتظاهرين..انا ضد تخريب ونهب الممتلكات العامة والخاصة ..الرحمة والمغفرة لكل من سقط في هذه المظاهرات..وعاجل الشفاء للمصابين ..كان ودي ان يكون المنشور بالفيديو ولكن الشبكة لاتسمح بذلك..
السودان صبح لي اي واحد منية
والسودان عزف تاريخو اجمل غنية
السودان ابو العالم قوي البنية
والسودان هو برضك ياهو ام الدنيا.
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
1 التعليقات
سودانى مغبووووون
2018/12/31 at 2:51 م (UTC 2) رابط التعليق
شاعر بخابور انته ولا شاعر بشنو بالظبط ؟؟؟
السودان مذكر وليس مؤنث .. قال ام الدنيا ..
الله الدنان اليربطو ليك وين ماعارف .. ومايتفك منك باجنه