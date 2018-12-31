بالفيديو..شابان يفاجئان مذيعة التلفزيوني القومي السوداني بانتقادهما للحكومة ومطالبتهما للشعب بالانتفاضة

فاجأ شابين سودانيين مذيعة التلفزيون القومي السوداني بحديثهما الساخن خلال استاضفتهما أمس الأحد على شاشة التلفزيون القومي للحديث عن الأزمة التي يمر بها السودان.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين وعلى غير العادة فقد جاء حديث الشابين على شاشة التلفزيون القومي ساخناً, حيث دعا المتحدث الأول المواطنين لانتفاضة تقوم باقتلاع النظام الحاكم بأي طريقة “على حد تعبير” ومن ثم حكومة انتقالية.
أما الشاب الثاني فقد جاء حديثه أكثر سخونة حيث قال: الوجود الأمني بالشوارع دليل على غضب المواطنين بسبب صفوفو الخبز والبنزين والجازولين.
وأضاف قائلاً: خلال هذه الأزمة فقدنا 19 من شباب الوطن وفقد أرواح وهذا الأمر, ليس بالأمر الهين ووصف الشاب المشهد بالمأسوي.
وختم حديثه الذي شاهده محرر موقع النيلين: الحل الوحيد لهذه الأزمة عند الحزب الحاكم الذي بيده انقاذ نفسه وانقاذ البلاد.
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
1 التعليقات
جميل بثينة
2018/12/31 at 2:36 م (UTC 2) رابط التعليق
والله رجال الحمدلله السودان حتى الان فيه جيل من الرجال القادرين يحموا هذه
البلاد وانتفاضة حتى النصر وربنا ينصر شعبنا ويرحم كل شهداء الوطن الشباب