ذهب ليفتح باب المنزل فاختفى 6 أيام .. عودة الشاب “سلطان” بعد تغيبه في ظروف غامضة

كشف أقارب مفقود خميس مشيط الشاب “سلطان عبادي الشهراني (18 عاماً) ، عودته في ساعة متأخرة من ليلة أمس، بعد ستة أيام على اختفائه، بعدما فُقد يوم الثلاثاء الماضي حينما قرع شخص جرس منزل ذويه بحي عتود بخميس مشيط، ونزل معه، وتغيب بعدها ، بحسب سبق .
وكان الشهراني قد تغيب عن المنزل فجأة بعد أن أنهى يوم الثلاثاء الماضي اختباره، بعدها حضر شخص لمنزله بحي عتود وغادرا معاً، قبل أن يعود ليلة أمس لذويه.
صحيفة المرصد
2 التعليقات
مواطن
2018/12/31 at 2:21 م (UTC 2) رابط التعليق
أها وبعدين؟ ده خبر ده؟
سودانى مغبووووون
2018/12/31 at 2:42 م (UTC 2) رابط التعليق
حى عتود ده وين !!! جنوب السلخانه ..
ولا شرق سوق المواشى … وصفو لينا بالله
نمشى نشوف السلطان ده زعلان مالو !!!!!
ومن التفاهة ماقتل …