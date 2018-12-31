والي الخرطوم الأسبق يمثل أمام محكمة الفساد في قضية المياه

أقر والي الخرطوم الأسبق، د.عبد الرحمن الخضر، باستيراد مادة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، لاستخدامها في تنقية مياه الشرب.
وقال لدى مثوله أمام محكمة جرائم الفساد والمال العام، كشاهد دفاع في قضية اتهام مدير هيئة مياه الخرطوم السابق ومدير شركة الرازي بجلب المادة المعنية، قال إن جلب المادة كانت مسؤولية الولاية كلها.
صحيفة السوداني.
1 التعليقات
جكسا
2019/01/01 at 3:07 ص (UTC 2) رابط التعليق
السابق ومدير شركة الرازي بجلب المادة المعنية، قال إن جلب المادة كانت مسؤولية الولاية كلها.
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مسئوليتك انت دا يا السيد الوالى
كيف يسمح الوالى الذى فى تصريح سابق له انه كان حضورا بل مترئسا الاجتماع الذى تمت الموافقه والمصادقه فيه بإستيراد تلك المادة بغض النظر عن اذا ما كان هناك تلاعب تم فيما بعد من قبل شركة الرازى او مدير الهئية .
انت حاضر ومشارك
هذا هو الفسااااد بأم عينه ولكن القضاء …
واللبيب بالاشارة يفهم