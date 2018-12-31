صناع السوق: زيادة عرض النقد الأجنبي أسهم في إنخفاض أسعاره

كشفت آلية صناع السوق أن زيادة عرض العملات الأجنبية أسهم في إنخفاض أسعار صرفها في السوق الموازي خلال الايام الماضية.
واكد مصدر مسؤول بالآلية في تصريح لـــ(smc) ان زيادة العرض أثرت على الاسعار الحاليه لصرف الدولار مقابل الجنيه السوداني، مشيراً إلى أنها شهدت هبوطا في الاسواق الموازية ، متوقعاً مزيداً من الانخفاض حتى وصوله للاسعار المعلنة من آلية سعر الصرف وذلك عقب إنسياب عائدات الصادر من الذهب والمحاصيل النقدية، بجانب إنفاذ سياسة الإستيراد عبر فتح الإعتمادات من قبل البنوك التجارية.
وتوقع المصدر ان تؤدي المنحة المليارية التي اعلنت عنها الحكومة إلى إنخفاض اسعار الصرف في الفترة المقبلة .
الخرطوم (smc)
1 التعليقات
وطني100%
2018/12/31 at 9:13 م (UTC 2) رابط التعليق
زياده المعروض..
أنتو فارشين بهارات
إليه صناع السوق جابت السعر الخيالي الدولار دا بناء علي أي اسس .. العملات في كل العالم بتتحرك في نطاق النقاط أقل من الواحد الصحيح ..الا جنيهنا بتحرك بخانه العشرات…
والدهب والبترول والمحاصيل دي جديديه ..
من عشرات اليمين بتصدر وبترجع عملات صعبه وبعض الاحتياجات ..
جيتو أنتو صدرتو خير البلد وجبتو عربات وسلاح علشان تمكنو نفسكم وتنهبو المذيد
..البلد لو مستهدفه وفيها اذمات كان الاجدي ان تشركو الشعب والنخب معاكم لحل المشاكل واداره الازمات..
لكن بما انكم كلكم لصوص ووش فقر ومعظم ناسكم من قرع ودالعباس
اصابكم الجشع واستلذيتو بالدنيا الفانيه
الله يقلعكم