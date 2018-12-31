ولاية الخرطوم تلزم الشركات والمصانع بوضع ديباجة أسعار السلع

كشفت وزارة الصناعة والتجارة ولاية الخرطوم عن حصر المصانع المتوقفة لمعرفة أسباب توقفها والعمل علي إعادة تشغيلها مرة أخري، في وقت أكدت فيه أن الفترة المقبلة ستشهد وضع الديباجات علي المنتجات والسلع الأساسية.
وقال د. جعفر أحمد عبد الله وزير الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم لـ(smc) أن الوزارة بصدد إلزام الشركات والمصانع بوضع ديباجة علي السلع الأساسية، كاشفاً عن إتفاق مع إتحاد الصناعات بعدم خروج أي سلعة إلا بعد وضع الديباجة عليها، مشيراً إلي تخصيص الرقم (1948) لتلقي البلاغات من المواطنين علي مدار اليوم حول مخالفات الأسعار.
الخرطوم (smc)
1 التعليقات
حافظ
2019/01/01 at 10:52 ص (UTC 2) رابط التعليق
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