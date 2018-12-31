الشرطة: استشهاد الملازم أول يوسف عبدالله احمد اثناء أداء واجبه الرسمي

اكد اللواء شرطة دكتور هاشم علي عبدالرحيم الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة ان ولايات السودان قد شهدت يوم الاثنين استقرارا نسبيا في الاحوال الامنية عدا بعض الأحداث المتفرقة بولايتي الخرطوم وسنار تم احتواؤها دون حدوث خسائر في الأرواح اوالممتلكات.
ومن جهة أخرى اعلن الناطق الرسمي لقوات الشرطة في تصريح لسونا استشهاد الملازم أول شرطة يوسف عبدالله احمد بالادارة العامة لمكافحة المخدرات اليوم اثناء أداء واجبه الرسمي بعد مطاردة شبكة تقوم بتهريب المخدرات و المؤثرات العقلية شرقي محلية الخرطوم.
الخرطوم 31- 12- 2018(سونا)
1 التعليقات
سليم ابوشنب
2019/01/01 at 12:54 م (UTC 2) رابط التعليق
نسال الله العلي القدير ان يتقبله شهيدا ويعوض شبابه جنات النعيم والتعازي لعائلته ولزملائه في الشرطة