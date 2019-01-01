الحكومة تتلقى دعماً كبيراً للقمح والوقود من دول عربية وتراجع للدولار أمام الجنيه

وقعت وزارة المالية، اتفاقاً مع أصحاب المطاحن، لتوفير مائة ألف جوال دقيق يومياً لتوزيعها على جميع الولايات. وبينما أبلغ مصدر حسب صحيفة السوداني بتلقي الحكومة دعماً كبيراً من دول عربية ودول كبرى – لم يسمها – عبارة عن وقود وقمح، تكفي البلاد لعدة أشهر، سيتم الإعلان عنه قريباً.
وواصل الدولار تراجعه أمام الجنيه في السوق الموازي أمس، وأعلن وزير الدولة بوزارة المالية مسلم أحمد الأمير، لدى حديثه في حفل التوقيع عن زيادة حجم الدعم المالي للخبز، وأكد التزام الدولة بتوفير الدقيق، مبيناً أن المطاحن شريك أصيل في توفير الكميات المتفق عليها، مؤكداً عدم وجود أي اتجاه لرفع الدعم عن سلعة الخبز.
الخرطوم (كوش نيوز)
2 التعليقات
نادر
2019/01/01 at 11:24 ص (UTC 2) رابط التعليق
لدى حديثه في حفل التوقيع عن زيادة حجم الدعم المالي للخبز
كيمو
2019/01/01 at 11:39 ص (UTC 2) رابط التعليق
ما في اي دعم خارجي
يا كذااابين
كلوو من صادراتنا