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جرائم وحوادث

2019/01/01

2019/01/01


الحكم غيابياً لموظفة اختلست مبالغ تخص وكالة سفر تابعة لأسامة عطا المنان



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أصدرت المحكمة المدنية بالخرطوم شمال أمام القاضي شيماء أحمد المصطفى حكماً غيابياً حسب صحيفة التيار، لمدانة هاربة تعمل بوكالة المدعي أسامة عطا المنان كموظفة، اختلست مبلغ (282) ألف جنيه وهي قيمة تذاكر سفر وسددت جزءاً منها وتبقى لها مبلغ (50) ألف جنيه.

وأقرت بالمبلغ وبعد ذلك قامت بكتابة إقرار واختفت، وبعد مداولات أصدرت المحكمة الحكم غيابياً لصالح وكالة تاكس، ومثل الدفاع الأستاذ محمد يوسف حمزة.

الخرطوم (كوش نيوز)

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2 التعليقات

      1. 1
        Long John Silver

        2019/01/01 at 2:23 م (UTC 2) رابط التعليق

        علشان خمسين الف جنيه تشهرو باسمها؟

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      2. 2
        port

        2019/01/01 at 2:48 م (UTC 2) رابط التعليق

        مسكينة الفلوس الاخدته بسيطة فى الحالة دى التحلل حرام ومافى ليها طريقة الا الحكم

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