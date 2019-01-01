السجن (6) أشهر لمتظاهرين بشمال كردفان

قضت محكمة الطوارئ بولاية شمال كردفان، بتوقيع عقوبة السجن (6) أشهر، وذلك في مواجهة عدد من المتظاهرين تم القبض عليهم أثناء مشاركتهم في الاحتجاجات التي اندلعت مؤخراً بمحليات الولاية المختلفة، حيث أدانت المحكمة المتهمين بموجب قانون الطوارئ،
وحسب صحيفة آخر لحظة أن من المتهمين الذين تمت إدانتهم عدد من الأطباء والمعلمين والطلاب، وأضاف المصدر أن المدانين تم نقلهم إلى عدد من السجون لقضاء العقوبة الصادرة في مواجهتهم.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
شكري
2019/01/01 at 4:55 م (UTC 2) رابط التعليق
وين حرية التعبير وحرية التظاهر مجرد ذر للرماد في العيون , الثورة قادمة ولا نامت أعين الجبناء