المحكمة تدين المتهمة بقتل طفلة ضرتها بالسم بتهمة القتل العمد

أدانت محكمة الأسرة والطفل بأم درمان برئاسة القاضي ابراهيم حسن الطاهر المتهمة بقتل طفلة ضرتها بمادة سامة داخل كوب عصير أدانتها بتهمة القتل العمد تحت المادة 130 من القانون الجنائي وذلك بعد أن وصلت المحكمة في قرارها إلى أن المتهمة
لا تستفيد من جميع الدفوعات والاستثناءات ومواد الإباحة وعلاقة السببية كانت واضحة حيث أن الفعل الذي قامت به المتهمة هو الذي أدى إلى قتل المجني عليها مع توفر القصد الجنائي وحسب أقوال الشهود الذين شاهدوا المتهمة تقوم بوضع مادة سامة (صبغة) في العصير وإعطائه للمجنى عليها ومن ثم حددت المحكمة جلسة وذلك لأخذ رأي أولياء الدم بحقهم في العفو أو الدية أو القصاص بعد إحضار الإعلام الشرعي.
وبالعودة إلى تفاصيل هذه القضية حسب صحيفة الدار عندما شعرت الطفلة المجنى عليها بأعياء شديد وهي تبلغ من العمر ثمانية سنوات وتم إسعافها للمستشفى وتوفيت أثناء تطليقها عندها تم القبض على المتهمة وهي زوجة أبيها وبعد التحري معها وجهت لها تهمة القتل وحول البلاغ للمحكمة حيث تم سماع قضية الاتهام وعند استجواب المتهمة أنكرت علاقتها بالجريمة تماماً وأنها لم تقم بوضع السم وحجز الملف للقرار وبعد سماع جميع الحيثيات صدر القرار السابق ذكره.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
أبو عثمان
2019/01/01 at 6:22 م (UTC 2) رابط التعليق
وحسب أقوال الشهود الذين شاهدوا المتهمة تقوم بوضع مادة سامة (صبغة) في العصير وإعطائه للمجنى عليها
و ما حكم المحكمة على الشهود الذين شاهدوا المتهمة و هي تضع السم للطفلة و لم يحركوا ساكنا ( جريمتهم أكبر من جريمة المتهمة ) كان في امكانهم إنفاذ روحين