“بنك السودان المركزي”: فتح التمويل العقاري والسيارات للمواطنين

أعلن بنك السودان المركزي، عن فتح التمويل العقاري للمواطنين بضوابط منظمة مع تحصيل نسبة 25% كـ(قسط أول) عند التمويل بصيغة المرابحة لكل المصارف السودانية ابتداءً من مطلع هذا العام، إضافة لفتح تمويل السيارات للمغتربين وسيارات النقل لغير المغتربين.
وقال محافظ بنك السودان المركزي، محمد خير الزبير، في منبر وكالة السودان للأنباء يوم الثلاثاء، إن أهم سياسات البنك للعام 2019 اشتملت على توجيه المصارف لتمويل القطاعات الإنتاجية وتوجيه النقد الأجنبي لاستيراد السلع الاستراتيجية ذات الأولوية كالبترول والقمح والسكر والمدخلات والآليات الزراعية، إضافة لفتح فروع جديدة والعمل على تبسيط إجراءات فتح الحساب، بجانب توجيه البنوك بقبول الضمانات غير المصرفية ووثائق التأمين.
شبكة الشروق + وكالات
1 التعليقات
جكسا
2019/01/02 at 8:27 ص (UTC 2) رابط التعليق
تماااااااااااااااااااام
ايوا خطوة جيدة
تماااااااااااااااااااام
أحيييك