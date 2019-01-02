الحكومة: تلقينا دعماً من 6 دول لتجاوز الأزمة الاقتصادية

أعلنت الحكومة تلقيها دعماً من “قطر، الكويت، مصر، تركيا، الصين وروسيا” لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، دون الكشف عن حجم الدعم وما إذا كان “أموالاً أو سلعاً”.
وقال وزير الدولة بالخارجية د. أسامة فيصل لبرنامج كـ(الآتي) الذي تبثه قناة النيل الأزرق، “تجمعنا علاقات مميزة مع هذه الدول التي أبدت استعدادها لدعم السودان ومساعدته في تجاوز أزمته الاقتصادية” حسب صحيفة السوداني، وأشار إلى أن البلاد تعول في المقام الأول على الموارد الذاتية في تجاوز الأزمة الحالية، ونفى فيصل انضمام البلاد إلى محور في الوقت الحالي مشدداً على تميز علاقات السودان مع كافة الدول.
الخرطوم (كوش نيوز)
2 التعليقات
واحد ساي
2019/01/02 at 11:19 ص (UTC 2) رابط التعليق
ولحدي متين نقاتل مع السعوديه والامارات ولا يجيبه فرح ولا ترح للسودان؟؟
شملول
2019/01/02 at 11:48 ص (UTC 2) رابط التعليق
التانيين كلهم عرفناهم !!! لكن مصر دي كيف دعمتكم، وهي لي نفسها يدعمو فيها ؟؟؟ بالله واحد متخصص تفسير أكاذيب يفسر لنا، إمكن نحن ما فهمنا …