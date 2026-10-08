حفر بئر مياه بمستشفى الجنينة لضمان استمرار خدمات غسيل الكلى بدعم من منظمة سابا

بدأت بمستشفى الجنينة التعليمي بولاية غرب دارفور، أعمال حفر بئر مياه جديدة بدعم من منظمة تجمع الأطباء السودانيين بالولايات المتحدة الأمريكية (سابا)، لضمان توفير مصدر مستدام للمياه لمركز غسيل الكلى وبقية الأقسام الطبية.

​ويهدف المشروع إلى توفير إمداد مائي مستقر يغطي احتياجات مركز غسيل الكلى وجميع الأقسام والوحدات الطبية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل الصحي وتلبية الاحتياجات الأساسية للمرضى والكوادر الطبية.

​وأوضحت منظمة “سابا” أن هذا المشروع يأتي استجابة للحاجة المتزايدة لخدمات المياه داخل المرافق الصحية، خاصة مع الاعتماد الكبير لخدمات غسيل الكلى والعمليات والطوارئ على الإمداد المائي المنتظم، حيث كان انقطاع المياه يهدد استمرارية تقديم الخدمات الحيوية.