رئيس الوزراء يوجه بصرف متأخرات المعلمين في جميع ولايات البلاد

وجه رئيس الوزراء البروفيسور كامل إدريس بصرف متأخرات المعلمين في كل ولايات السودان.

جاء ذلك لدى لقائه اليوم وزير التعليم والتربية الوطنية د. التهامي الزين حجر بحضور وزير المالية والتخطيط الإقتصادي د. جبريل إبراهيم، ورئيس النقابة العامة لعمال التعليم العام الأستاذ عباس حبيب الله، ورئيس الاتحاد المهني للمعلمين السودانيين الأستاذ نزار الشيخ إدريس.

وأوضح وزير التعليم والتربية الوطنية في تصريح صحفي أن اللقاء ناقش قضية مرتبات المعلمين ومركزيتها، مشيراً إلى أنه سيتم صرف متأخرات المعلمين في كل ولايات البلاد خلال الأيام القادمة.