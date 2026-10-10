توسيع مواعين نقل السودانيين من مصر إلى البلاد

اتخذت لجنة الأمل للعودة الطوعية المجانية خطوات عملية لتوسيع مواعين نقل السودانيين من مصر إلى البلاد، لمواكبة التدفقات الكبيرة للراغبين في العودة الطوعية.

​وقال الأستاذ ماهر الزين أحمد، رئيس لجنة النقل باللجنة، في تصريح لـ (سونا)، إن العودة تشهد زيادة ملحوظة نتيجة لقرار مجلس الوزراء الخاص بعودة العاملين بالخدمة المدنية، فضلاً عن ارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني.

​وأشار إلى اهتمام اللجنة بتفويج شريحة طلاب التعليم العام المسجلين للعودة عبر الرابط الإلكتروني الخاص بها، مؤكداً أن اللجنة حرصت على توسيع نطاق التسجيل بالرابط الإلكتروني الخاص بالعودة مع مراعاة الحالات الإنسانية والمرضية.

​وأبان أن اللجنة تعمل جاهدة لتوفير الخدمات التي تُقدَّم للعائدين، موضحاً أن العودة الطوعية تمثل الخيار الأفضل باعتبارها خطوة مهمة لإعادة بناء النسيج الاجتماعي، ومناشداً بإسناد اللجنة لدورها في تنظيم رحلات تفويج السودانيين من مختلف المحافظات المصرية إلى البلاد.