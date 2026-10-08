والي جنوب كردفان يقف على حجم الدمار بمباني أمانة حكومة الولاية

وقف والي جنوب كردفان الفريق شرطة حقوقي محمد عبد الرحيم كافي، برفقة نائب مدير جهاز المخابرات العامة العقيد عادل موسى محمد أحمد، صباح الثلاثاء، على حجم الدمار والخراب الذي لحق بمباني أمانة حكومة الولاية؛ جراء تعرضها لقصف موجه بصواريخ مسيرات المليشيا المتمردة قبل شهور، مما أدى إلى احتراقها كاملاً.

​ويأتي هذا الاستهداف كواحدة من الجرائم التي تضاف إلى سجل جرائم المليشيا الإرهابية التي استهدفت المرافق العامة والمدنية في الولاية، على غرار روضة الأطفال بمدينة كالوقي بمحافظة قدير، ومكتب التعليم والمدارس بمدينة الدلنج، إضافة إلى السلاح الطبي، ومستشفى الدلنج التعليمي وقسم الأشعة به، وإدارة الخدمات الصحية، ومباني التأمين الصحي.

​كما وقف الوالي على مباني الحكم المحلي، موجهاً بعودة العاملين لمزاولة عملهم داخل المباني التي لم تتأثر بالخراب والدمار.

​وتجدر الإشارة إلى أن والي ولاية جنوب كردفان الفريق شرطة حقوقي محمد عبد الرحيم كافي محمد كان قد وصل مدينة الدلنج مؤخراً عقب تعيينه والياً للولاية، حيث كان في استقباله كل من قائد اللواء (54) مشاة الدلنج العميد ركن مجدي إسماعيل، والمدير التنفيذي بالإنابة الأستاذ حملون ميرغني حملون، إلى جانب قيادات جهاز المخابرات العامة والشرطة.

​وقدم قائد اللواء (54) مشاة التهنئة للوالي بمناسبة التعيين، متمنياً له التوفيق والنجاح في المهمة التي أُوكلت إليه.