وزير الزراعة والري: استعدنا 70% من كل الأصول الوراثية التي فقدت بسبب مليشيا الدعم السريع

أكد البروفسير عصمت قرشي وزير الزراعة والري ان السودان قبلة للمستثمرين لتوفير الامن الغذائي ولديه امكانيات ليكون مركزا للتصنيع الزراعي.

وقال وزير الزراعة والري في منبر وزارة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة رقم (66) الذي نظمته وكالة السودان للأنباء الخميس بالمركز الثقافي بامدرمان للحديث حول الموسم الزراعي وادعاءات المجاعة في السودان ان القطاع الزراعي لا يتعافى الا بزيادة الإنتاج ودعم صغار المزارعين بالتقاوي والاسمدة.

وحيا عصمت هيئة البحوث الزراعية التي استطاعت انتاج 22 صنف جديد ل 8 محاصيل اساسية في هذة الظروف واستعادة 70% من كل الأصول الوراثية التي فقدت بسبب مليشيا الدعم السريع مضيفا ان استراتيجية الوزارة هي توطين التقاوي محليا.

واشاد بروفسير عصمت بمؤسسة الراجحي باعتبارها شريكا قدمت إضافة كبيرة للسودان مضيفا ان كل المستثمرين يجدون الترحيب في السودان.

واشاد وزير الزراعة بمجهودات البنك الزراعي مؤكدا لا بديل للبنك الزراعي الا البنك الزراعي.