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منوعات

2019/01/02

2019/01/02


صاحب مطعم سوري بالخرطوم يقدم الحلوى لزبائنه مجاناً



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في خطوة وجدت الإشادة والاستحسان والإعجاب ، أقدم صاحب مطعم سوري الجنسية بالخرطوم 2 ، على تقديم حلاوة من نوع فاخر لزبائنه عند دخولهم المطعم يهنئهم بعيد الاستقلال مع ابتسامة جميلة .

صاحب المطعم كان يردد عبارة (كل عام وأنتم بخير والشعب السوداني طيب وبخير) لكل زبون يدخل إلى المحل ، وكانت دلالة واضحة على حبهم للسودانيين حتى أنهم باتو يحتفلون بمناسباتهم فالشعب السوري من أطيب الشعوب وأقربها “إلى القلب ، كما أنهم تداخلوا مع السودانيين وأصبحو أخوة وبينهم صداقات .

أحد الزبائن علق على الخطوة وقال أنكم فعلاً أخوة وتستحقون أن نفتح لكم أبواب السودان مشرعة لتدخلوا من أية مدينة فيها تشاؤون وتستقرون وتستثمرون فيها ، فأنتم أنقياء وأصفياء .

الخرطوم (كوش نيوز)

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2 التعليقات

      1. 1
        معتصم

        2019/01/02 at 12:25 م (UTC 2) رابط التعليق

        السوريين مبدعون بطبعهم وعمليون بعقلهم نحن محتاجين ل مليون سورى يعملوا فى مجال السياحة وشوفوا بعد فترة كيف يتسابق السواح من جميع انحاء العالم على السودان

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      2. 2
        طارق عبداللطيف سعيد

        2019/01/02 at 5:31 م (UTC 2) رابط التعليق

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