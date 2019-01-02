صاحب مطعم سوري بالخرطوم يقدم الحلوى لزبائنه مجاناً

في خطوة وجدت الإشادة والاستحسان والإعجاب ، أقدم صاحب مطعم سوري الجنسية بالخرطوم 2 ، على تقديم حلاوة من نوع فاخر لزبائنه عند دخولهم المطعم يهنئهم بعيد الاستقلال مع ابتسامة جميلة .
صاحب المطعم كان يردد عبارة (كل عام وأنتم بخير والشعب السوداني طيب وبخير) لكل زبون يدخل إلى المحل ، وكانت دلالة واضحة على حبهم للسودانيين حتى أنهم باتو يحتفلون بمناسباتهم فالشعب السوري من أطيب الشعوب وأقربها “إلى القلب ، كما أنهم تداخلوا مع السودانيين وأصبحو أخوة وبينهم صداقات .
أحد الزبائن علق على الخطوة وقال أنكم فعلاً أخوة وتستحقون أن نفتح لكم أبواب السودان مشرعة لتدخلوا من أية مدينة فيها تشاؤون وتستقرون وتستثمرون فيها ، فأنتم أنقياء وأصفياء .
الخرطوم (كوش نيوز)
2 التعليقات
معتصم
2019/01/02 at 12:25 م (UTC 2) رابط التعليق
السوريين مبدعون بطبعهم وعمليون بعقلهم نحن محتاجين ل مليون سورى يعملوا فى مجال السياحة وشوفوا بعد فترة كيف يتسابق السواح من جميع انحاء العالم على السودان
طارق عبداللطيف سعيد
2019/01/02 at 5:31 م (UTC 2) رابط التعليق
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