بالفيديو.. مفاجأة.. مشاهدي أغنية (الحب هدا) للفنانة هدى عربي في اليوم الواحد يفوق عدد متظاهري الخرطوم مجتمعين

أحبط ناشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك المتظاهرين السودانيين الذين ينددون بإسقاط النظام هذه الأيام, بنشره لمعلومة بالأرقام تؤكد أن مشاهدي أغنية (الحب هدا) للفنانة السودانية هدى عربي يفوق أكبر تظاهرة ينظمها الثوار بالعاصمة السودانية الخرطوم.
وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد أورد الناشط إدريس كمال عبر حسابه التفاصيل بالأرقام وأتبعها بانتقاد عنيف لمن أسماهم تاركي المظاهرات ومتابعي الأغنيات: (لاحظت بالصدفة ومن خلال تصفحي على موقع يوتيوب أن أغنية الحب كدا للفنانة هدى عربي قد وصلت نسبة مشاهدتها رقم خيالي).
وواصل بحسب ما نقلت عنه محررة موقع النيلين: (الأغنية التي نشرت على اليوتيوب قبل نحو شهرين من الآن شاهدها أكثر من مليون و 630 ألف مشاهد بمعدل أكثر من 25 ألف مشاهد يومياً).
وأضاف قائلاً: (من المؤسف حقاً أن يتفرغ أكثر من 25 ألف شخص لمشاهدة أغنية على اليوتيوب وترك الأمر الأهم وهو الخروج إلى الشارع والالتفاف حول المناضلين الذين يقتلون من أجل إصلاح حال البلد).
وزاد قائلاً: (لا يعقل أن يفوق عدد مشاهدي الكليب عدد المتظاهرين, وبحسب علمي فإن أكبر مظاهرة نظمها شباب الخرطوم تحديداً لم يصل عدد المتظاهرين فيها 25 ألف شخص).
وختم الناشط حديثه بحشده لرواد مواقع التواصل الاجتماعي ومدمني اليوتيوب بضرورة التحلي بالشجاعة والغيرة والوقوف مع أخوانهم في خندق واحد.
الجدير بالذكر أن السودان يشهد تظاهرات عمت عدداً من مدن احتجاجاً على تردي المعيشة والأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها السودان.
وتشير متابعات محررة موقع النيلين إلى أن أغنية الفنانة هدى عربي (الحب هدا) كانت قد تصدرت قائمة أجمل الأغاني السودانية في ختام العام الماضي, وحصلت على إشادات وأسعة, الأغنية هي من كلمات الشاعر المعروف محمود الجيلي ومن ألحان وتوزيع موسيقي سنبل.
رندا الخفجي _ الخرطوم
النيلين
4 التعليقات
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جملون
2019/01/02 at 12:41 م (UTC 2) رابط التعليق
يا ادريس كمال لنت شليت وين ؟
جملون
2019/01/02 at 12:42 م (UTC 2) رابط التعليق
انت شايت وين ؟
رشا
2019/01/02 at 12:54 م (UTC 2) رابط التعليق
أنت بليد ولا شنو ،،، دي مشاهدات شهرين و ممكن الشخص الواحد شاهدها اكثر من مرة بعدين compare apple to apple ***
ahmed
2019/01/02 at 11:41 م (UTC 2) رابط التعليق
يعني مليون مشاهد لاغنية والخروج لمظاهرة؟ الخروج للمظاهرة يحتاج لجهد وايمان وعزيمة ؟ اما مشااهدة اوسماع للااغنية اوسماعها لايحتاج لشئ ولعابر يستطيع يشاهد اويسمع؟