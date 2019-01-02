المركزي: ثغرات بالقطاع المصرفي وسنغلق “مواسير” السوق الموازي

أعلن بنك السودان السماح بتمويل العقارات وفق الضوابط المنظمة، وقال إن تمويل السيارات سيشمل سيارات النقل الكبيرة وسيارات نقل المواصلات، وأضاف “لكن سيارات الصالون اجلناها شوية وسنفتحه في الوقت المناسب”، في وقت توقع البنك حصوله على ودائع مالية.
وتعهد محافظ البنك المركزي د. محمد خير الزبير في مؤتمر صحفي لإعلان سياسات البنك للعام 2019 أمس، بإغلاق ” كل المواسير” التي تؤدي إلى أن يكون هناك سوق موازٍ، وقال ” هناك ثغرات كثيرة جداً في القطاع المصرفي نحن بنقفل فيها عشان نخلي السوق يرجع لطبيعته العادية من بينها بيع حصائل الصادر من المصدرين للمستوردين داخل البنك وهو ممنوع عشان ما يخلقوا لينا سوقاً موازياً داخل البنوك وأي بنك يمارس هذه العملية سيعاقب”، وكشف الزبير عن وضع خطة محكمة لمعالجة ندرة النقود نهائياً بنهاية إبريل المقبل.
صحيفة السوداني.
1 التعليقات
كندورة
2019/01/03 at 12:59 ص (UTC 2) رابط التعليق
والله يااااااااااخ الكلام حلو بس ياريت التنفيذ لانو الشعب تعب شديد
السنة دي اشتغلوا بضمير شوية عشان الغُبش ديل
يستاهلوا حياة افضل من دي
بعدين حكاية الودائع دي لازم يصدر قرار فوري في الشهر دا بزيادة نسبة الأرباح
والبنوك دي تخلي الطمع والجشع حقها دا
زيدوا النسبة لـ 30% كتجربة للسنة دي وشوفوا القروش ح تجيكم كيف
زي الرز ما ح تعرفوا تودوها وين
وبعدين القروش دي لما تتجمع مع بعض بتعمل مشاريع كبيرة وكتيرة وارباحها بتكون بالمليارات
يعني ما فيها حاجة لو اديتو المساكين ديل كمان من الكعكة
الفائدة تكون مشتركة بين الطرفين
لكن تقول لي 15% ما جايبا حقا واكل عليها الدهر وشرب
ومافي زول بجازف بي قريشاتو عشان النسبة المتواضعة دي
باركوها وخلوها 30% لمدة سنة واحدة بس وشوفوا النتيجة
على كل حال ما ح تخسروا حاجة والخير ح يعم الجميع
نجحت خير وبركة ومتاكد من نجاحها لأنو النسبة كويسة ومجزية مع العميل
لا قدر الله فشلت توقفوها طوالي
بنخطط ليكم بس انتو نفذو خلونا نعبر الأزمات دي بسلام