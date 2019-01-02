الميرغني يدعو للتحقيق في قتل المتظاهرين ويستدعي قيادات للقاهرة

أبدى زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) محمد عثمان الميرغني حزنه لسقوط ضحايا أثناء الاحتجاجات السلمية التي عمت عدداً من مدن البلاد، وطالب بفتح تحقيق عادل لمعاقبة الجناة، واستدعى في ذات الوقت قيادات نافذة للاجتماع به في القاهرة خلال يومين.
وقال الميرغني في بيان بمناسبة الذكرى الـ 63 لاستقلال البلاد إن قطاعات لا يستهان بها من الشعب خرجت للمطالبة بحقها المكفول بنص الدستور والمطالبة بحياة ومعيشة أفضل وأكرم.
وترحم الميرغني على “شهداء الشعب” مؤكداً التضامن مع أسرهم للمطالبة بفتح تحقيق عادل وشفاف حتى يجد الجناة العقاب، مردفاً ” وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ “.
وناشد زعيم الاتحادي أبناء الشعب ومؤيدي حزبه للمحافظة على السلمية وعدم إشاعة الفوضى والحفاظ على ممتلكات الوطن والمواطنين والنأي بالبلاد عن التدويل والعنف” حتى نوصل للعالم صورة زاهية عن الشعب السوداني ورقيه في التعبير عن رغباته وتطلعاته لنجعل الجميع يتضامنون معه في قضاياه”.
إلى ذلك علمت (سودان تربيون) أن الميرغني استدعى قيادات في “لجنة التواصل مع القوى السياسية” التي تشكلت قبل عدة سنوات، كما دعا قادة آخرين في الحزب لعقد اجتماع في القاهرة في الرابع من يناير يناقش الوضع الراهن.
صحيفة السوداني.
1 التعليقات
ود عازة
2019/01/02 at 6:15 م (UTC 2) رابط التعليق
لا والله فيك الخير