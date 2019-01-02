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منوعات

2019/01/02

2019/01/02


صلاح ولي يغني في كورنيش مدني



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قام الفنان الشاب صلاح ولي بإحياء حفل رأس السنة أمس بمدينة ود مدني على كورنيش النيل وسط حضور كبير جداً من المواطنين والذين تفاعلوا مع أغنياته بشكل كبير. هذا ويعتبر ولي أحد الفنانين الشباب المحبوبين جداً في ولاية الجزيرة بشكل عام.

صحيفة السوداني.

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1 التعليقات

      1. 1
        جميل بثينة

        2019/01/02 at 6:17 م (UTC 2) رابط التعليق

        الناس فى شنو وناس فى مدنى فى شنو حليل مدنى واهل الحاره ناس مؤتمر الخريجين
        الى اين ذهبوا ناس مدنى

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