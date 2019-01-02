السودان يبدأ طباعة أوراق مالية من فئات جديدة لأول مرة

أعلن البنك المركزي السوداني، الثلاثاء، البدء في طباعة أوراق نقدية من فئات 100-200-500 جنيه لأول مرة، بهدف “إنهاء مشكلة شح الأوراق النقدية تدريجيا”.
وقال محافظ البنك محمد خير الزبير، خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم، إنه سيتم إنهاء أزمة توفير الأوراق النقدية بنهاية شهر نيسان/أبريل المقبل، كاشفا عن الانتهاء من طباعة فئات جديدة من العملة السودانية بدءاً من منتصف شهر كانون الثاني/يناير الجاري.
وقال الزبير إن الحكومة “بدأت في طباعة أوراق نقدية من فئات 100-200-500 جنيه ستعمل على إنهاء مشكلة شح الأوراق النقدية تدريجياً”، مضيفا أن “أكبر فئة كانت متداولة أصبحت قيمتها دولار واحد في (إشارة لفئة الخمسين جنيها).
أقرت الحكومة السودانية العام الماضي سياسات لتحجيم الكتلة النقدية بالأسواق بهدف تحقيق سعر صرف مستقر.
ويعاني السودان من أزمات في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية.
وسجل سعر شراء الدولار بالأسواق الموازية الثلاثاء 50 جنيها مقارنة بـ 60 جنيها منتصف الشهر الماضي، بينما سعره في الأسواق الرسمية 47 جنيهاً.
واحتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية، تشهد عدة مدن في السودان مظاهرات منذ 19 من الشهر الماضي، أسفرت عن مقتل 19 شخصاً.
المصدر:(عربي 21+الاناضول)
1 التعليقات
سوداني سوداني
2019/01/02 at 8:16 م (UTC 2) رابط التعليق
سعر الصرف المستقر ليس بطباعة الأوراق المالية و إنما بالإنتاج و التصنيع و التعدين و الزراعة و الرعي لزيادة الصادرات