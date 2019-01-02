جهاز الأمن يحبط تهريب (18) كيلو جرام من الذهب بكسلا

تمكن جهاز الامن والمخابرات الوطني من إحباط عملية تهريب (18) كيلو و670جرام من الذهب بولاية كسلا كانت في طريقها لإحدي دول الجوار، في ذات الوقت الذي ضبط فيه كميات كبيرة من العملات الأجنبية .
وعلمت (smc) إن السلطات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض علي (2) من المهربين وبحوزتهم كميات الذهب المضبوطة عيار 21 بجانب كمية من عملات الدولار والريال السعودي وقطعة سلاح ناري.
من جهته ثمن والي الولاية الأستاذ آدم جماع الجهود التي قامت بها السلطات الامنية ، مشيداً بالدور الكبير الذي قامت به الأجهزة الأمنية بحماية أمن البلاد.
فيما أكد جهاز الأمن والمخابرات الوطني إستمراره في حماية الإقتصاد الوطني والقضاء على عمليات التهريب.
كسلا(smc)
1 التعليقات
بلد
2019/01/02 at 8:21 م (UTC 2) رابط التعليق
من مشاكل السودان الأساسية هي فتح الحدود مع اثيوبيا و أريتريا
وايضا التواجد الاجنبي خصوصا من الحبشة ينهشون في السودان و يسرقون خيرات السودان