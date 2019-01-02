الوطني يُحذِّر الأحزاب من استغلال التظاهرات لأجندة سياسية

حذَّر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني، عبدالرحمن الخضر، عضو لجنة معالجة الأزمة الاقتصادية، الأحزاب السياسية من استغلال التظاهرات لأغراض سياسية وأجندة خاصة، مؤكداً أن الدولة وضعت خطة واضحة ومحكمة لاجتثاث الأزمة الاقتصادية من جذورها.
ووصف في مؤتمر صحفي للجنة معالجة الأزمة الاقتصادية يوم الأربعاء، خطوة انسحاب بعض الأحزاب السياسية من الحوار الوطني، بأنه نسف لمخرجات الحوار والوثيقة الوطنية.
وقال الخضر، إن مخرجات الحوار تتضمن أكثر من 900 توصية منها وضع الدستور للبلاد وقيام الانتخابات التي ستحدد الأوزان الحقيقية للأحزاب .
وأوضح أن آلية معالجة القضايا الراهنة سترفع توصية للآلية التنسيقية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
ودعت قيادات الأحزاب المشاركة في اللجنة، إلى ضرورة الحفاظ على وحدة البلاد ومخرجات الحوار الوطني والوثيقة الوطنية، مقرين بوجود أزمة اقتصادية وتحديات تواجه البلاد، ومشيرين لأهمية تحمل الجميع للمسؤولية لمواجهة التحديات والأزمة.
شبكة الشروق
1 التعليقات
صديق حسين
2019/01/03 at 12:41 ص (UTC 2) رابط التعليق
انتا يا حرامي يا فاسد اخر من تتكلم عن الفساد و ان التحولات الايجابيه دي سببها و مقصدها حسابكم العسير ومن على شاكلتك ممن اثرو على حساب حقوق الشعب