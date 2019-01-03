السودان .. تعديل وزاري خلال أيام يشمل وزارة المالية

يعتزم الحزب الحاكم إجراء تعديل وزاري محدود يشمل 4 وزارات منها وزارة المالية بتعيين وزيراً بديلاً لمعتز موسى .
وتعاني الحكومة من نكبات اقتصادية متتالية أظهرت أزمات مختلفة في الوقود والسيولة وأدت لانفجار احتجاجات بالولايات والخرطوم منذ 19 ديسمبر وسخطاً على الوضع الماثل .
وفي سبتمبر أعلن الرئيس البشير حل حكومة الوفاق وهيكلة في الأجهزة الحكومية وتقليص للوزارات وإلغاء بعض المناصب الدستورية .
وذكر قيادي بالحزب الحاكم بحسب صحيفة الإنتباهة أن الحزب كذلك سيشهد تعديلاً في بعض القطاعات ورئاستها بعد عملية تقييم للأداء خلال فترة التظاهرات .
وأفصح القيادي عن تعيين وزير جديد للمالية بديلاً عن معتز موسى الذي سيتفرغ بصفة كاملة لرئاسة مجلس الوزراء .
الخرطوم (كوش نيوز)
4 التعليقات
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عمر عثمان
2019/01/03 at 11:37 ص (UTC 2) رابط التعليق
يا كلاب السودان اصبح المرتزقة الحبش و التشاديين والفلاتة دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق مناطق ليست سودانية ضمت للسودان عام ١٩١٦ بواسطة المستعمر البريطاني لاستغلالهم في المشاريع الزراعية والسكك الحديدية بعد قيام خزان سنار ومشروع الجزيرة بالاضافة الي الفلاتة اتوا من نهر النيجر والهوسا من نيجيريا
مشاكل السودان الحروب يجب فصل المناطق الثلاثة مع طرد الاجانب
زول ساي
2019/01/03 at 12:37 م (UTC 2) رابط التعليق
طول ما الكيزان فى السلطة تبقى المسألة لعبة كراسى وكل شهرين ثلاثة عندنا تعديل وزارى عشان اكبر عدد من الكيزان يضوق حلاوة وزارة وهذا وحده اكبر دليل على فشل الكيزان إذ أصبحت الوزارات حقل تجارب ياتى فأر يتم إجراء التجربة عليه ثم يتم استبداله بفار آخر
خارج الموضوع
وزير الماليه قال سبب ارتفاع نسبة التضخم هو عدم يقين المواطن وعدم يقينا أمر ليس بيد الحكومة طبعا لانه بيرجع لنا نحن فهو أمر خارج عن إرادة الحكومة مما يعنى اعتراف صريح بعجز الحكومة عن حل هذه المشكلة حيث انه من العبط ان نطلب من الحكومة أن تدخل بدواخلنا وتعمل على زيادة كمية اليقين التى انعدمت فينا وعليه لم يكن أمام الحكومة إلا أن ترحل وتغرب عن وجهنا طالما اعترف رئيس الوزراء بعجزها واستعصاء المشكلة لتصبح بإرادة الشعب وليس باردة الحكومة كما نتوهم وارحلوا ايها الكيزان المجرمين واغربوا عن وجهنا فقط ارحلوا
Aboahmed
2019/01/03 at 12:52 م (UTC 2) رابط التعليق
عشان اكبر عدد من الكيزان يضوق حلاوة وزارة………………
ابداً………….
لكن عشان اكبر عدد منهم يروق ويرتاح وينهب ويسرق اليقدر عليهو بسرعه لانه بقى مافي وقت عندهم لازم تغتني بسرعه لانه ممكن اي وقت يقولوا ليك امش الشارع ………….
انهب …………
الهط……………
اسرق……………
واتخارج……………..
ده ملخص……….
سياسة التمكين عند الكيزان المعفنين ……………….
أبو محمد
2019/01/03 at 9:21 م (UTC 2) رابط التعليق
لا أظن أن شخصا عاقلا و صاحب خبرة عملية و كفاءة مهنية , سوف يرضي بتولي منصب وزارة المالية الخاوية خزاؤنها