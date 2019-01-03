بالفيديو.. الفنانة نسمة تاجوج تصف المتظاهرين بالمجانين: (أنا الغاز والعيش بجوني لغاية بيتي وبمشي البنك بصرف المبلغ العايزاهو)

في أقل من دقيقتين أصبحت الفنانة السودانية نسمة تاجوج, من أكثر الشخصيات المغضوب عليها داخل مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها على خلفية ظهورها في مقطع فيديو استفزت فيه المتظاهرين ووصفتهم بالمجانين.
ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد أثارت تاجوج جدلاً واسعاً بسبب عباراتها التي أطلقتها وهجومها على المتظاهرين, مما كلفها (ردم) واسع وانتقادات لاذعة.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد قالت نسمة في مقطع الفيديو الذي تصدر قائمة أكثر الفيديوهات تداولاً ومشاهدة: (أقول للشعب السوداني أنه شعب حاسد, ويحسد الشخص على النعمة التي منحها له الله).
وتابعت: (الخروج على الحاكم حرام يا جماعة, ووضح أنكم جهلاء, أما بالنسبة للمتظاهرين فإنهم ينقسموا إلى قسمين, نصفه مجنون والنصف الآخر يعاني من نفسيات).
وواصلت: (بطلوا الفتراء يا ناس, الرئيس البشير, له عدد من الانجازات ويكفي نعمة الأمن التي يوفرها لنا).
كما كشفت الفنانة المثيرة للجدل عن عدم معاناتها مع الأزمات التي تضرب السودان وقالت بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين: (أنا واحدة من الناس عيشي بجيني لغاية بيتي والغاز بجيني لغاية بيتي, وفي أي لحظة عاوزة أزود سيارتي بالوقود سأذهب ويوم واحد من وقفت في صف).
وزادت على ذلك قائلة: (بمشي البنك وبصرف المبلغ الذي أحتاجه وفي أي وقت, ووجهت سؤال للمتظاهرين عاوزين تخربوا السودان براكم؟).
كما مدحت نسمة تاجوج الرئيس البشير ووصفته بأبيها وقالت: (البشير دا أبونا الربانا, ونريد البشير رئيس ولا نريد غيره).
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
5 التعليقات
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AbuAreej
2019/01/03 at 1:09 م (UTC 2) رابط التعليق
غريبة نحن في المخبز ما بنلقى!!!!
انا والله متأكد غير أبوي وامي واخواني والمدرسين مافي حد رباني .. انتي مخيرة
استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه
الشايقي
2019/01/03 at 1:20 م (UTC 2) رابط التعليق
المسخ دة لو حصل انقلاب والبشير دة مشى – موقفها حا يكون سيء جداً
ام متاب
2019/01/03 at 1:39 م (UTC 2) رابط التعليق
انتي لاشئ
شكري
2019/01/03 at 1:40 م (UTC 2) رابط التعليق
تعرفي أنك واحدة من علامات الساعة؟
عن عمران بن حصين رضي الله عنه، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (يكون في أمتي قذفٌ ومسخٌ وخسفٌ)، قيل: يا رسول الله ومتى ذاك؟ قال:(إذا ظهرت المعازف، وكَثُرت القِيَان، وشُربت الخمور) أخرجه الترمذي في كتاب الفتن.
القيان هن المغنيات المثلك..
ساره
2019/01/03 at 1:44 م (UTC 2) رابط التعليق
استغفر الله العظيم واتوب اليه