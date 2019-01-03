رئيس الجمهورية:تطبيق زيادة الأجور الشهر الحالي

أكد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير إن تطبيق الزيادات في الأجور للعاملين سيكون اعتبارا من يناير الحالي من أجل الوصول لأجر يساوي تكلفة المعيشة كما وجه بأهمية تجويد وتطوير خدمات التأمين الصحي وتغطية الخدمات الأساسية للمعاشيين وأسرهم من حيث التعليم والصحة والنقل وغيره.
وحيا رئيس الجمهورية لدى مخاطبته العاملين والمهنيين والمعاشيين بمناسبة احتفالات العاملين بالذكرى الــ63 لاستقلال السودان بقاعة الصداقة اليوم بحضور فيصل حسن إبراهيم مساعد رئيس الجمهورية ووزير ديوان الحكم الاتحادي حامد ممتاز وبحر إدريس أبو قردة وزير العمل والإصلاح الإداري وتنمية الموارد البشرية، العاملين في جميع أنحاء البلاد بمختلف مجالاتهم وهم يخططون وينفذون مشروعات في شتى المجالات لمصلحة الوطن والمواطن.
ووجه رئيس الجمهورية كذلك بالاهتمام بتدريب العاملين وبناء قدراتهم من أجل تكوين ثروة بشرية ذات قدرات ومهارات عالية لتحقيق النهضة والرفاهية فضلا عن دعم المجمعات السكنية العمالية والاهتمام بالصحة والسلامة المهنية مجددا اهتمام الدولة بالعاملين وحل مشاكلهم ورفع معنوياتهم مؤكدا اهتمامه بمعاناة المواطنين لجهة أنه ابن رجل كان عاملا حيث اجتهد وعانى.
كما وجه البشير بأهمية المحافظة على أمن ووحدة واستقرار البلاد مؤكدا أنها استهدفت وما زالت تتعرض لاستهداف في مواردها وانسانها، محييا الرعيل الأول الذين ساهموا في استقلال البلاد بحنكة دون سفك دماء .
وأكد رئيس الجمهورية أن البلاد ستخرج من أزماتها الاقتصادية رغم الاستهداف.
سونا.
1 التعليقات
قرفان
2019/01/03 at 7:38 م (UTC 2) رابط التعليق
استهداف+حصاراقتصادي+وعود كاذبه و استحمار للمواطنين+تهليل و تكبير+ رقيص=خطاب لعمر البشيرمنذ 89