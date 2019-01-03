عقوبات مالية على (6) متهمين لإخلالهم بالأمن والسلام العام

قضت محكمة النظام العام بالحاج يوسف بتوقيع غرامات مالية (15) ألف جنيه في مواجهة (6) متهمين أدانهم قاضي المحكمة “بابكر عبد الله أحمد” بتهمة الإخلال بالأمن والسلام العام، وفي حال عدم الدفع السجن ما بين (3-6) أشهر، وذلك بعد أن ضبطت بحوزة المتهمين سكاكين وسواطير بمناطق متفرقة من شرق النيل حيث أوقعت المحكمة في مواجهة الأول والثاني والثالث مبلغ (3) آلاف لكل متهم ، بينما بقية المتهمين ألفي جنيه، فيما برأت المحكمة المتهم السابع لعدم حيازة سلاح أبيض.
وتشير الوقائع إلى أن الشرطة بمحلية شرق النيل أثناء حملة تمشيطية ألقت القبض على الأول والثاني والثالث عندما كانوا يختبئون تحت أحد الجرارات عند الثالثة صباحاً بينما ألقت القبض على بقية المتهمين في الواحدة صباحاً بعد أن توفرت معلومة للشرطة بوجود مجموعة من أفراد العصابات عند لفة الهايس بمحطة (2) بالحاج يوسف يحملون السكاكين عليه تم القبض على جميع المتهمين ومن خلال التحقيقات وعقب الفراغ دون لهم بلاغ تحت المادة (69)من القانون الجنائي المتعلقة بالإخلال بالأمن والسلام العام.
المجهر السياسي.
1 التعليقات
زول ساي
2019/01/03 at 9:55 م (UTC 2) رابط التعليق
حيدفعو من وين زملاءهم بمشو ينهبون ويفكوهم وتكون دين علي ظهره ويخرج وينهي ويسدد الدين العلبه … المحكمه جانبها الصواب في هذا الحكم كان عليها اخذ تدابير أكثر صرامة..