العثور على توثيق للزعيم “إسماعيل الأزهري” بوزارة المالية بالجزيرة يرجع للعام 1968

عثرت كاميرا (المجهر) بوزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة، بولاية الجزيرة، على نحت على الحجارة بخط يد الزعيم “إسماعيل الأزهري” يرجع إلى تاريخ نوفمبر للعام 1968 والذي يرجح أنه كان عبارة عن حجر الأساس لإنشاء وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة، بولاية الجزيرة، فقد كتب على الحجر (السيد إسماعيل الأزهري في نوفمبر 1968). وقد عثرت (المجهر) على هذا الحجر مرمياً في أحد مكاتب الحسابات في الطابق العلوي لوزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة، بولاية الجزيرة، وقد استخدم كتكالة لغلق باب المكتب.
صحيفة المجهر السياسي.
1 التعليقات
جميل بثينة
2019/01/03 at 9:05 م (UTC 2) رابط التعليق
هههههههههههههههههههاى تكالة لباب المكتب والله شعب جميل جدا