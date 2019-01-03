وجدت الفنانة السودانية التي تقيم بدولة الأمارات نسمة تاجوج، هجوماً لاسعاً على سوشيال ميديا بسبب مقطع الفيديو الذي تسئ فيه للشعب، إساءات بالغة؛ واصفة السودانيين بالحسد والجهل.
وبحسب مشاهدة محررة كوش نيوز، أظهر حفل على “يوتيوب” للفنانة نسمة، بالنادي السوداني أبوظبي تتغنى بأغنية الفنان القدير كمال ترباس “نسيم شبال”. وأوضح الفيديو عدم معرفة الكثيرين للفنانة وذلك من عدد المشاهدة للفيديو التي لم تصل إلى 500 شخص.
وبحسب متابعات كوش نيوز، علق البعض على سوشيال ميديا : بأنها فنانة غير معروفة وأرادت أن تلفت الأنظار لها، وعلق آخرين بأنها لا تمثل السودان لأنها ليست مقيمة به. وقالو أيضاً: أنها تبحث عن الشهرة ووجدت ثورة الشعب طريقاً لها.
الخرطوم (كوش نيوز)
للمشاهدة
بالفيديو.. أغنية للفنانة نسمة التي تعرضت لهجوم و”ردم” واسع بسبب شتمها للمتظاهرين في السودان
2 التعليقات
الضو
2019/01/04 at 5:41 ص (UTC 2) رابط التعليق
فنانه راااااقيه و مميزه…لها التحية ونتمنى ليهاالنجاح
ماجد أحمد مكين
2019/01/04 at 6:18 ص (UTC 2) رابط التعليق
هذه الفنانة النكرة هي أحدي قاذورات نظام الفسق و الفجور .. صوتها لا يمت للصوت الأنثوي بصلة .. مكانها الطبيعي الجلوس تحت كوبري امدرمان مع أهلها الحلب و تصليح السراير ..حتي يأتي فيضان نيلنا الخالد و يقذف بها و من معها إلي خارج حدود الوطن ..