مطربة “مغمورة” تصف السودانيين بالمجانين والمرضى النفسيين ومطالبات بمحاكمتها

طالبت متداخلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمحاكمة مطربة مغمورة وصفت الشعب السوداني بالمجنون والفاشل وعديم الفهم والحاسد، وقالوا إنها أساءت إلى جموع السودانيين بأوصاف لا تليق، ويجب أن تكون عبرة لآخرين حتى لا يتطاولوا على هذا الشعب العظيم.
ووصفت الفنانة “نسمة تاجوج” عبر مقطع فيديو تم تداوله بكثافة خلال الأيام السابقة حسب صحيفة المجهر، الشعب السوداني بالحاسد والفاشل وعديم الفهم الذي يحسد الغير في نعمة ربنا، وصفت المتظاهرين بالجنون والمرضى النفسيين، وقالت: (لأنهم غير مدركين الحقيقة وأن الخروج على الحاكم حرام).
وأكدت “نسمة” أن الخبز والغاز يصلانها للبيت، ولم تواجه صف في تزويد سيارتها بالوقود، ومتى ما ذهبت إلى البنك تتحصل على المبلغ الذي ترغب في سحبه.
ورغم الهجوم المكثف الذي واجهته المطربة المغمورة، إلا أن كثيرين دعوا إلى تجاهل حديثها – رغم مرارته – وقالوا إنها تسعى إلى شهرة عبر (الأبواب الخلفية).
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
احمد
2019/01/04 at 11:03 ص (UTC 2) رابط التعليق
من حقها تعبر عن رأيها. …حرية التعبير هى اهم مطالب التغيير. …