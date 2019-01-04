حجز ملف المتهم الأساسي في قضية أبناء “العسيلات” للقرار

فرغت محكمة جنايات سوبا شرق، من ملف المتهم الأساسي في قضية تعذيب وقتل أبناء العسيلات، من النظر في ملف المتهم الذي فصلت محاكمته لهروبه خارج البلاد، حيث تمت إعادته عن طريق شرطة (الإنتربول) الدولية، وحدد القاضي جلسة للقرار خلال الشهر الجاري.
يذكر أن أحداث البلاغ وقعت في خواتيم ديسمبر الماضي حسب صحيفة المجهر وأن تجار ذهب بمنطقة الفادنية بشرق النيل اتفقوا مع اثنين من العاملين بمطار الخرطوم على تهريب سبائك ذهب قدرت قيمتها بـ(13) مليار جنيه، إلى أحدى دول الخليج، بيد أن الذهب اختفى ولم يصل إلى وجهته، وأبلغ المجني عليهما أصحاب الذهب بأن السلطات قد صادرته، ولاحقاً اكتشف أصحاب الذهب أنهم خدعوا وأن السلطات لم تصادر الذهب، مما دفعهم إلى استدراج المجني عليهما إلى مزرعة بضاحية شرق النيل وتعذيبهما بطرق وحشية.
وكانت الشرطة الدولية (الإنتربول)، قد ألقت القبض على المتهم الرئيسي شقيق المتهم الأول في البلاغ، بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية التي كان قد هرب إليها بعد الحادث، لتكتمل إجراءات البلاغ المفتوح في مواجهة بقية المتهمين والفصل فيه.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
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2019/01/04 at 6:48 م (UTC 2) رابط التعليق
ممتاز شيىء يثبت ان كل مجرم مهما هرب يظل تحت يد العداله و وجلبه ليحاكم فى قضيته . بس مفروض تكون فى قضيه متفرعه كيف هرب ومين ساعدو فى الخروج ولا خلاص الانتربول جابوا . مرق كيف ما مهم . لان المرقوا حيمرق غيرو