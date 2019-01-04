الجزيرة تقرر صرف الوقود للعربات المرخصة بالكروت

أقرت لجنة حصر وتوزيع المواد البترولية بولاية الجزيرة في اجتماعها أمس، برئاسة أمين عام حكومة الولاية رئيس اللجنة معتصم عبد السلام، أقرت صرف الوقود للعربات المرخصة بالكروت.
ووجه القرار طبقاً لـ (سونا) المحليات باستخراج الكروت للعربات الملاكي والعامة بالرخصة والرخصة التجارية، على ان يبدأ توزيع الكروت الأسبوع المقبل، كما وجه بتخصيص ضابط من المحلية للإشراف علي الكروت وتكوين لجنة لحصر وتوزيع المواد البترولية في كل محلية وأن يوزع الوقود على أكبر عدد من محطات الخدمة ومعالجة كل السلبيات السابقة.
وأعلن مدير شرطة مرور الولاية العميد شرطة نصر الدين محمد عبد الرحيم أن الأيام المقبلة ستشهد تكثيف حملات ضبط العربات غير المرخصة ومحاربة تجارة الوقود خارج محطات الخدمة.
الجريده
1 التعليقات
Shawgi
2019/01/04 at 3:30 م (UTC 2) رابط التعليق
عاوزين تضغطوا على المواطن تانى …من يرخص المواطن ورسوم الترخيص عبارة عن دم للشرطة وبنود كلها جمع المال من وجهة حق …كلما تفشلوا فى توفير الأشياء تبتدعون طريقة اسواء من الفشل …على مواطن الولاية الخروج الآن على إيلاء وأركان حربة