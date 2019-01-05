اتهام رجل باغتصاب عنزة ويدافع عن نفسه: حصلت على إذنها أولا

وجه لأحد الأشخاص في ماولاي في أفريقيا، اتهاما باغتصاب عنزة على مشارف موشينجي.
وكان مالك الحيوان يشتبه في البداية أن المتهم، كنيدي كامباني (21 عاما) كان يحاول سرقة العنزة، ولكن عندما عاد مع جيرانه للقبض عليه، أمسكوا به وهو يمارس الجنس معها، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.
وقال مفتش الشرطة لوبرينو كايتانو: “اعتقد صاحب العنزة، بيمبيرو مواخوليكا، في البداية أن كامباني كان يحاول سرقة العنزة، ولكن عندما وصل إلى مكان الحادث، صدم من رؤيته له وهو يمارس الجنس مع الحيوان”.
وألقي القبض على كامباني، واقتيد إلى مركز للشرطة، ووجهت إليه تهمة البهيمية.
وزعم المتهم كامباني أنه طلب إذن الحيوان أولا لممارسة الجنس معها.
وكانت العنزة جزءا من سرب رعي، يقع على مشارف موشينجي.
سبوتنيك
1 التعليقات
حسن
2019/01/08 at 8:14 ص (UTC 2) رابط التعليق
عليكم الله دا خبر
يقرؤه الكبير والصغير
يا صغار العقول يا عجول بعقول صغيرة