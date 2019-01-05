مصري يبرر معاشرته لابنته مدة عام كامل !

رر مواطن مصري قام بجريمة بشعة في حق ابنته إذ عاشرها معاشرة الأزواج، قائلا: “ملابسها شفافة ومثيرة، وأعيش وحيدا من غير زوجة منذ 10 سنوات”.
واعترف سائق مركبة “توك توك” في منطقة كرداسة في مصر، بفعلته الشنيعة أمام جهات التحقيق قائلا إن معاشرته لابنته القاصر تمت تحت تهديد السلاح لمدة عام كامل.
وتابع: “استمرت الحياة المحرمة بيننا عاما كاملا، نعيش في الليل كزوج وزوجة.. وفي الصباح أمام شقيقتها والناس كأب وابنته.”
وقررت الابنة القاصر رفض رغبات والدها الآثمة، لكن والدها بدأ يهددها، فلم تجد الفتاة طريقة للتخلص منه سوى إبلاغ مركز الشرطة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وقررت النيابة العامة حبس المتهم على ذمة التحقيقات، وتحويل الفتاة للطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها.
صحيفة المرصد
1 التعليقات
ابراهيم علي
2019/01/05 at 9:54 ص (UTC 2) رابط التعليق
هذا الحيوان اما مريض نغسي او ان البنت الضحية ليست من صلبه…